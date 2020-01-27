Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekip bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, depremde hasar gören köylerde erzak dağıtımı, çadır kurulumu ve sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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