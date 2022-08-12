Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

12.08.2022 18:34
Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Bisiklet Kulüplerinden 16 sporcunun yer aldığı "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Bisiklet Kulüplerinden 16 sporcunun yer aldığı "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

Belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde sporculara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak tarafından Türk bayrağı teslim edildi.

Bayrak teslim töreninin ardından bisiklet turunun startı verildi.

Her gün ortalama 160 kilometre mesafe kat edecek Kocaelili bisikletliler, toplamda 1600 kilometre pedal çevirecek.

Güzergah boyunca Sakarya, Bilecik, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl illerinde konaklanacak ve Bitlis'e varacak.

Bisiklet turu, 23-26 Ağustos tarihlerinde 1071 Ahlat Malazgirt Zafer etkinliklerine katılım sağlanarak sona erecek.

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika
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