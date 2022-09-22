Kocaeli'de belediyenin mazot ve tohum desteğine çiftçilerden yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mazot ve tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirilen, Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, mazot için 60 milyon lira, yem bitkisi tohumu için de 26 milyon lira olmak üzere çiftçilere 86 milyon lira değerinde destek sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, talep süreci devam eden projeyle 14 bin çiftçiye 2 milyon litre hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu desteği verileceği kaydedildi.

Mazot ve tohum desteğine yoğun ilgi gösteren çiftçilerin, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Özellikle, başvuruların ilk gününde, tarımın yoğun olarak yapıldığı Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren, Yeni Hizmet Binası Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri alan görevliler, üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcıyor. Başvurular İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki çiftçilerden fuar içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünden, Kartepe, Derince, Körfez, Gebze ve Dilovası'ndaki çiftçilerden bulundukları ilçelerin ziraat odalarından, Kandıra'daki üreticilerden Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Çiftçi Başvuru Merkezinden, Karamürsel'deki çiftçiler ise Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınıyor."

Açıklamada, başvuruların 30 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebileceği anlatılarak, belgelerini 30 Haziran'a kadar ziraat odalarında güncellemiş olan çiftçilerin, mazot desteğinden yararlanabileceği ifade edildi.