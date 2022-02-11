Kocaeli Büyükşehir\'den Kızılay kan bağışına destek

Kan bağışları genel olarak ülke çapında soğuk kış aylarında azalıyor. Azalan kan stoklarının arttırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde "Kan Bağışı Kampanyası" düzenleniyor. 10 Şubat tarihinde etkinlik kapsamında ana hizmet binasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından Kızılay'a kan bağışı yapılmaya başlandı. 14 Şubat'ta Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binasında, 15 Şubat'ta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı binasında, 16 Şubat'ta Solaklar asfalt şantiyesinde kan bağışı yapılmaya devam edilecek.

PERSONELDEN KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ

Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından kan bağışlarının azalması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gelen talep üzerine ana hizmet binasında "Kan Bağışı Kampanyası" başladı. Meclis Salonu önünde başlayan etkinliğe Büyükşehir Belediyesi personelleri kan bağışlarıyla büyük destek verdi. 10-16 Şubat tarihleri arasında ayrıca kök hücre bağışları da yapılıyor. Kan bağışı yapılmadan önce kan grubunu bilmeyenlerin kan grubu belirleniyor, ateşi, tansiyonu ölçülüyor.

KIŞ AYLARINDA KAN STOKLARI AZALIYOR

Kızılay ülke genelinde sağlık kuruluşlarının kan ihtiyacını karşılıyor. Özellikle kış aylarında kan bağışlarının azalması, kan stok seviyelerinin de azalmasına neden oluyor. Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyası ile ihtiyacı olan vatandaşların, gerekli olan kanları bulabilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.