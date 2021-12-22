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Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur

22.12.2021 09:20
Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası öncesinde Körfez Yarış Pistine Büyükşehir tarafından 800 metrelik yeni toprak parkur yapıldı

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Rallikros şampiyonası öncesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Yarış Pistine 800 metre uzunluğunda yeni parkur yapıldı. Stabilize malzeme serimi yapılan yol greyder ile açıldı. Yolda sıkıştırılması yapılarak rallikros yarışlarına uygun hale getirildi.

RALLİKROS ŞAMPİYONASI

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan parkurunda kullanılacağı 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. 25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından yarışma serbest antrenmanlar ile başlayacak. 26 Aralık Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren sıralama turlarına geçilecek. Yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13.30'da yarı final turları ve saat 14.30'da da final turlarına başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Aralık, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur - Son Dakika
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