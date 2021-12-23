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Kocaeli Büyükşehir'den market fiyatlarına denetim - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den market fiyatlarına denetim

23.12.2021 10:29
Kocaeli Büyükşehir'den market fiyatlarına denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimler düzenliyor. Ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında fark bulunması durumunda tutanak tutarak, işlem uygulanası için İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlememeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü'nün Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekiplerince Kocaeli sınırlarında yer alan marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimler yapıldı.

HER ÜRÜNDEN ÖRNEK ALINIYOR

Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinde birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

TUTANAK TUTULUYOR

Vatandaş gibi alışverişini yapan Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir'den market fiyatlarına denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'den market fiyatlarına denetim - Son Dakika


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