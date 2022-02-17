Kocaeli Büyükşehir\'den marketlere KDV denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından kent genelinde KDV indirimi denetimi gerçekleştiriyor. Denetimler Kocaeli'nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de titizlikle yerine getiriliyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.

VATANDAŞIN HAKLARI KORUNUYOR

Vatandaşın haklarının korunması için her türlü çalışmayı yapan Büyükşehir ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yerel ve zincir marketleri teker teker gezerek onlarca kalem ürünün fiyat listesini alan zabıta ekipleri, KDV indiriminin yanı sıra fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda da incelemede bulunuyor.Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Ekipler, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti.