Kocaeli Büyükşehir'den okullara ilkyardım eğitimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den okullara ilkyardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir\'den okullara ilkyardım eğitimi
Son Güncelleme: 06.05.2022 08:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ilkyardım eğitimleri vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkalığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ilkyardım eğitimlerine devam ediyor.

Düşme, çarpma, boğulma ve kesik durumlarında neler yapılması gerektiği anlatılan eğitimlerde öğrencilere ilk müdahale yapabilme kabiliyeti kazandırmak hedefleniyor. Eğitimlerin bir diğer amacını 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşılması ve ekiplerin bir an önce olay yerine ulaşmasının sağlanması oluşturuyor.

TBMM İLKÖĞRETİM OKULU'NDA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hemşireler tarafından TBMM İlköğretim Okulu salonunda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi. Öğrencilere okulda gerçekleşebilecek ufak çaplı kazalarda yapabilecekleri müdahaleler anlatıldı. Eğitimler sayesinde çocukların bu tip olaylarda davranış değişikliği ve ilkyardım bilincinin gelişmesi hedeflendi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'den okullara ilkyardım eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir'den okullara ilkyardım eğitimi - Son Dakika
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