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Kocaeli Büyükşehir'den siber güvenlik eğitimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den siber güvenlik eğitimi

08.11.2021 09:14
Kocaeli Büyükşehir'den siber güvenlik eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Bilişim Günleri Etkinliği kapsamında kamu personellerine yönelik "Siber Güvenlik" eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "2. Bilişim Günleri Etkinliği"ni bilişim dünyasının en önemli konularından birisi olan "Siber Güvenlik" alanında gerçekleştirdi. Eğitim programı İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik alanında sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kayıhan Altınöz ile Siber Güvenlik Şubesi koordinatörü Doğan Elmacıoğlu tarafından verildi.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2. Bilişim Günleri Etkinliği kapsamında bilişim dünyasının en önemli konularından birisi olan "Siber Güvenlik" ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik alanında sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kayıhan Altınöz ile Siber Güvenlik Şubesi Koordinatörü Doğan Elmacıoğlu tarafından verildi.

İNTERNET HARCAMASI 17,77 MİLYAR DOLAR

Elmacıoğlu, Türkiye'nin nüfusunun %76,3'ünün şehirde yaşadığı, %90,8'inin mobil cihaz kullandığı, %77,7'sinin internet kullandığı ve %70,8'inin aktif sosyal medya kullanıcısı olduğundan bahsetti. Yaşları 16-64 arasında olanların yaklaşık 8 saat internette gezindiğini, bu sürenin 2,5 saatinde görüntü izlediğini, 2 saatinde sosyal medyayı takip ettiğini, 1 saat elektronik kitap okuduğunu, 1 saat müzik dinlediğini ve geri kalan sürede oyun oynandığını belirtti. Seyahat ve konaklama için 5,79 milyar, giyim için 4,72 milyar, elektronik ve cihazlar için 2,43 milyar, yeme ve kişisel bakım için 825 milyon, mobilya için 1,26 milyar, oyuncak ve hobiler için 2,07 milyar, dijital müzik için 119 milyon ve video oyunları için 569 milyon dolar harcama yapıldığından bahsetti. Toplamda 17,77 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığı bilgisini verdi.

"SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA DAHA TİTİZ OLUNMALI"

Altınöz ise bu hacimde internet kullanıcılarının ve kurumların özellikle siber güvenlik konusunda daha titiz davranmaları gerekliliğini, güvenlik önlemlerinin alınması konusunun önemli olduğunu vurguladı. Daha sonrasında belediyelerin siber güvenlik konusunda uymaları gereken iş süreçleri ve ihtiyaç duyulacak teknolojilerden detaylıca bahsedildi. Toplantıda katılımcılardan gelen sorular, örneklerle cevaplandı. Böyle bir etkinlik düzenlemesi sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve katılımcılara teşekkür edildi.

4 İLDEN KATILIM

Bilişim dünyasındaki teknolojik yenilikleri ve akıllı şehir uygulamalarını tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen Bilişim Günleri'nin 2. etkinliğine Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'dan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin bilgi işlem yöneticileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. İsmail Gülsoy, bilişim günlerinde belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bilgi işlem yöneticileriyle çalışanlarının her ay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde güncel bir konu başlığı ile bir araya gelerek, teknolojik gelişmelerden bilgi sahibi olduğundan bahsetti

Kocaeli Büyükşehir'den siber güvenlik eğitimi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'den siber güvenlik eğitimi - Son Dakika


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