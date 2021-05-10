Kocaeli Büyükşehir'den yaşlılara şifa niyetine proje - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den yaşlılara şifa niyetine proje

10.05.2021 09:28
Kocaeli Büyükşehir'den yaşlılara şifa niyetine proje, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, 'Şifalı Balkonlar' projesi ile 65 yaş üstü vatandaşlara tam kapanma döneminde de nefes aldırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde de yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan yaşlı vatandaşlarımız için başlatılan 'Şifalı Balkonlar' projesi ile yaşlılarımız tam kapanma döneminde de bir nebze olsun rahat nefes alıyor.

YAŞLILARIMIZ İÇİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Korona virüs salgını nedeniyle hayatlarını daha çok evde geçirmek zorunda kalan yaşlılarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Şifalı Balkonlar' projesini hayata geçirmişti. Bahçesi olmayan ve apartman dairesinde sosyal çevreden izole bir şekilde hayatlarını sürdüren yaşlıları kapsayan proje kapsamında yaşlılarımıza tıbbi ve aromatik bitkilerin yer aldığı kasalar dağıtıldı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde uygulamaya konan projede ilk kasa Tahir Başkan tarafından ilkokul öğretmenine verilmişti.

ŞİFA DOLU KASALAR

29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınan tedbirler kapsamında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda tam kapanma döneminde de Şifalı Balkonlar projesi ile yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, bu süreçte evlerinde kalmak zorunda kalan yaşlıların fizyolojik ve mental bakımdan iyi olmalarına katkıda bulunmak amacıyla içinde bitki fidelerinin yer aldığı kasalar dağıtılıyor.

"BİZE DESTEK OLANLAR TAM GAZ YÜRÜSÜNLER"

Proje kapsamında kendisine bitki dolu kasası teslim edilen, diyabet ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Aysel Karakaş, "İyi ki varsınız. Ne söylesek az. Bizim gibi yaşlıları görüyorsunuz. Allah razı olsun. Naneyi çorbada, kekiği mücverde, köftede ve et yemeklerinde kullanırsın. Reyhanı da bazı yemeklerde kullanırım. Biberiyeyi toplayıp, kuruturum. Bize destek olanların yolları açık olsun, tam gaz yürüsünler." şeklinde konuştu. Üç ay önce eşini kaybeden 71 yaşındaki Halime Adahan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu tür şifalı bitkiler yemeklere lezzet katıyor. Burada İstanbul kekiği, nane, ada çayı, aloe vera, biberiye, reyhan var. Hepsi faydalı bitkiler. Bunları balkonumda yetiştireceğim. Bunları büyüttükten sonra komşularımı da vereceğim. Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışıyor. Allah (cc) razı olsun "dedi.

KASALARDA BROŞÜR VE SULAMA KABI DA BULUNUYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılan kasalarda İstanbul Kekiği, Nane, Ada Çayı, Aloe vera, Biberiye, Reyhan fideleri yer alıyor. Kasalarda ayrıca bitkilerin kullanım alanları ve bakımlarıyla ilgili broşür ve çiçek sulama kabı bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir'den yaşlılara şifa niyetine proje

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Kaynak: Bültenler

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