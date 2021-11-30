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Kocaeli Büyükşehir ekipleri fırtınada teyakkuzdaydı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir ekipleri fırtınada teyakkuzdaydı

30.11.2021 12:24
Kocaeli Büyükşehir ekipleri fırtınada teyakkuzdaydı

Fırtınaya karşı seferber olan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için büyük çaba sarf etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış, lodos ve fırtına uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir'in tüm ekipleri, fırtına nedeniyle yaşanan olaylara gündüz saatlerinde ve gece boyu müdahale etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meteorolojiden bildirilen şiddetli yağış ve fırtına uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile yağış ve fırtına nedeniyle gelen ihbarlara anında müdahale etti. Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı ağaçlar devrildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hemen olay yerlerine intikal ederek devrilen ağaçları kaldırıp, olası tehlikelerin önüne geçti. Bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti.Ekipler, Çayırova'dan Kandıra'ya kadar bazı yol kenarları ve parklarda devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılmasını sağladı. 17 araç ve 100 kişilik görevli personel ile sabaha kadar mesai yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gündüz saatlerinde 600 personel ile sahada temizleme işlemi yapıyor. 12 ilçede 75 araç ve 160 personel ile görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de yaşanan olumsuzluklara karşı canla başla çalıştı. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi kent genelinde olası çatı, kiremit uçması ve tabela düşmesine karşı gece boyu güvenlik tedbiri aldı.

A TAKIMINDAN ANINDA MÜDAHALE

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, dün gece yaşanan şiddetli lodos nedeniyle teyakkuzdaydı. Kocaeli'de etkili olan lodos ve sağanak yağış deneniyle sabaha kadar teyakkuzda olan A Takımı ekipleri, yola savrulan çatı ve ağaçları kaldırarak olumsuzlukların önüne geçti. Ekipler ayrıca, Arızlı Merkez Camii'nin yan yatan minaresine müdahale ederek, devrilmesini önledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, ayrıca il genelinde yola devrilen çatı, ağaç ve ağaç dallarının temizlik işlerini de gerçekleştirdi.

CAMİNİN MİNARESİNE KAYNAK

Özellikle kırsal mahallelerde yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koşan A Takımı, lodos nedeniyle yola devrilen çatı, ağaç ve ağaç dallarının kaldırarak, temizliğini gerçekleştirdi. Ayrıca zarar gören ahır ve samanlıklardaki olumsuzluklara da müdahale ederek, vatandaşlara yardımcı oldu. Şiddetli lodosun etkisiyle Arızlı Merkez Camisi'nin minaresinin yan yattığı ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede rüzgarın şiddetiyle devrilme tehlikesi yaşayan minareye ekipler hemen müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilmesini önledi. Minarenin eski haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir ekipleri fırtınada teyakkuzdaydı - Son Dakika


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