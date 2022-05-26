Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim

26.05.2022 09:46
Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının acil durum ekiplerine eğitim veriyor.

Kocaeli genelinde ve il dışından gelen itfaiyecilere, öğrencilere ve acil durum ekiplerine yönelik eğitimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösten İGSAŞ ve Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine eğitim verildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli'nde ve il dışında yaptığı faaliyetlerle adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, İGSAŞ ve Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine eğitim verdi. İGSAŞ Acil Durum ekiplerine eğitimler KOBİTEM Eğitim Merkezinde, Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine ise eğitim firmanın kendi tesislerinde verildi.

UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Uygulamalı geçen eğitimlerde teorik ve pratik olarak yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, akaryakıt yangınlarında köpük kullanımı, kişisel korunma ekipmanı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Ayrıca acil durum ekiplerine uygulamalı olarak yangın söndürme çalışması yaptırıldı. Kişisel koruyucu donanım kullanan personel, akaryakıt yangınına köpük ile müdahale uygulamaları ile su sisi ile yaklaşma metotlarını uygulama imkânı buldu.

İLERLEME TEKNİKLERİ

Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri eğitiminde ise, Labirent Simülasyonu kullanıldı. Tamamen karanlık ortamda dar geçişlerin bulunduğu hacimde simülasyon dumanı kullanılarak yangın ortamı oluşturuldu ve personelin kapalı ve dar alan becerileri artırıldı. Yapılan çalışmalar termal kamera desteği ile takip edildi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim - Son Dakika

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