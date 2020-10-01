Kocaeli Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık personellerinin yorgunluğunu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında 5 bin sağlık personelini ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken pandemi döneminde özverili hizmetler yürüten sağlık personelinin yanında olan çalışmalar yürüttü. Yorucu geçen Koronavirüs süreci sağlık personelleri için de oldukça zor geçti. Büyükşehir Belediyesi bu yorgunluğu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarını sağlık çalışanları için tahsis etmişti. Belli aralıklarla sağlık personeli aileleriyle ücretsiz olarak bu kamplarda misafir edildi. Geçen süre zarfında 5 bin sağlık personeli ve ailesi bu hizmetten yararlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURMUŞTU

Virüs tehlikesinin ilk günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda sağlıkçılara sürecin atlatılmasının ardından kendilerini misafir edeceklerini duyurmuştu. Yeni kontrollü normalleşme ile beraber sağlık personeli kamplarda ağırlanmaya başlanmıştı.

EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLANDILAR

Kılavuz Gençlik Modeli'nin özellikle gençlerin eğitim ve sosyal yönlerini desteklemek için faaliyet gösterdiği gençlik kampları bu sefer sağlık personelleri ve aileleri için kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi misafirlik sürecinde gereken tüm imkânları sağlarken, kamplarda ailecek birçok etkinlik yapıldı. Ayrıca yemek ve konaklama gibi imkânlar Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde sağlandı.

SPOR ANTRENÖRLERİ VE GENÇLİK LİDERLERİ İLGİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gençlik kamplarında periyodik aralıklarla belli süre zarfında misafir edilen aileler, sportif ve kültürel faaliyetler yapma imkânı da buldu. Sağlık çalışanlarına ve ailelerine kamplarda görevli gençlik liderleri ve spor şube personeli olan spor eğitmenleri tarafından yakından ilgi gösterilirken faydalı ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

İLK MİSAFİRLER SAĞLIK PERSONELİ OLMUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları, Koronavirüs süresi boyunca tedbirler kapsamında hizmet veremiyordu. Yeni normalleşme ile beraber tüm sağlık tedbirleri alınarak kamplar hizmete tekrar başladı. Darıca ve Kandıra kamplarında sahil temizliği de yapılırken Diriliş Gençlik Kampları'nda ise gereken tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, The Revenant, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:35 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı - Son Dakika

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