Kocaeli Büyükşehir, Köylerin Yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanları ve ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatı için inşaat malzemesi sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanları ve ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatı için inşaat malzemesi sağlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. 12 ilçenin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların tamiratının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev tamirat işleri için, inşaat malzemelerini temin ediyor.



Kocaeli'nin her noktasına hizmet hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.



Camilerin ihtiyaçları karşılandı



Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bu kapsamda yapılan çalışmayla 9 yılda köylerin önemli ihtiyacını giderdi. Büyükşehir Belediyesi, 9 yılda köylere 477 adet köy fırını yaptı. 256 camiye yeni çelik minare, 134 camiye yeni şadırvan, 24 camiye ise gasilhane yapıldı. 350 mezarlığın da çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.



Çevre düzenlemeleri



Büyükşehir Belediyesi, köylerin su ihtiyacını karşılamak için 82 adet su deposu, 60 adet köy çeşmesi, 42 bin metre yalaklı köy çeşmesi için su boruları yardımı, 78 adet çevre duvarı ve çevre düzenlemesi ile yardıma muhtaç vatandaşların talebi doğrultusunda inşaat malzemesi yardımı yapıldı.



Köy okulları onarıldı



Büyükşehir Belediyesi, köylere ortak kullanım alanlarının inşasının yanı sıra daha önceden yapılan ortak kullanım alanlarının da onarımı yapıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 746 cami, 359 imam evi, 81 kuran kursu, 77 Şadırvan, 16 gasilhane, 77 muhtarlık binası, 67 okul, 19 köy fırını ve 175 sosyal tesisinin onarımı yapıldı. Köylerdeki 17 eski okul ve eski lojmanların onarımı yapılarak sosyal tesise çevrildi. Sosyal tesisler de vatandaşların hizmetine sunuluyor. - KOCAELİ

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