Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında

Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında
Son Güncelleme: 20.03.2022 11:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, haftanın 5 günü İzmit Ulugazi İlkokulu ile İzmit ve Gebze'deki merkezi okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor.

Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler hem servislerden, hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle inerek, okullarına geçmelerine yardımcı oluyor. Zabıtanın çocuklarını güler yüzlü karşılayıp, gerektiğinde ellerinden tutarak karşıya geçmesine yardımcı olmaları velilerin de takdirini topluyor. Büyükşehir Zabıtasının sevecen yaklaşımı hem velilerin, hem öğrencilerin, hem de okul yöneticilerinin güne mutlu başlamasını sağlıyor.

ÇOCUKLAR OKULA GÜVENLİ GİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde Yeni Yürüyüş Yolu üzerindeki Ulugazi İlkokulu çevresinde okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanan yoğunlukta minik öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Okula gelen öğrenciler ve çevredeki çocuklar için, Yeni Yürüyüş Yolu projesinde Ulugazi İlkokulun önünde bir macera parkı oluşturan Büyükşehir, öğrencilerin okula güvenle giriş çıkışını da sağlıyor.

ZABITADAN GÜLER YÜZLÜ HİZMET

Okul önünde her sabah önlem alan Zabıta ekipleri, güler yüzlü bir yaklaşımla öğrencilerin güne güvenle başlamasını sağlıyor. Okul dönemi süresince okula giriş 8:30 ile çıkış 14:30 saatlerinde, Ulugazi İlkokulu önünde 4 zabıta personeli hafta içi her gün trafik önlemini alıyor. Özellikle çocukların karşıya geçerken sıkıntı yaşamamaları için dikkatli olan ekipler, öğrenciler ile velilerin daha güvenli bir şekilde okula ulaşımlarını sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor
09:23 Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi
09:01 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 ildeki operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı
08:57 Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
08:54 Temmuz sıcağı geri dönüyor! 3 bölge için "Bu saatte dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı
08:38 Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler
08:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
08:11 Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi
08:02 Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler
07:47 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkçe ortalaması 70 olmayanlar sınıf geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 10:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement