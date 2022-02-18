Kocaeli Büyükşehir okul yolunda güler yüz ve sevgiyle görev başında

Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler hem servislerden, hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle inerek, okullarına geçmelerine yardımcı oluyor. Zabıtanın çocuklarını güler yüzlü karşılayıp, gerektiğinde ellerinden tutarak karşıya geçmesine yardımcı olmaları velilerin de takdirini topluyor. Büyükşehir Zabıtasının sevecen yaklaşımı hem velilerin, hem öğrencilerin, hem de okul yöneticilerinin güne mutlu başlamasını sağlıyor.

ÇOCUKLAR OKULA GÜVENLİ GİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde Yeni Yürüyüş Yolu üzerindeki Ulugazi İlkokulu çevresinde okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanan yoğunlukta minik öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Okula gelen öğrenciler ve çevredeki çocuklar için, Yeni Yürüyüş Yolu projesinde Ulugazi İlkokulun önünde bir macera parkı oluşturan Büyükşehir, öğrencilerin okula güvenle giriş çıkışını da sağlıyor.

ZABITADAN GÜLER YÜZLÜ HİZMET

Okul önünde her sabah önlem alan Zabıta ekipleri, güler yüzlü bir yaklaşımla öğrencilerin güne güvenle başlamasını sağlıyor. Okul dönemi süresince okula giriş 8:30 ile çıkış 14:30 saatlerinde, Ulugazi İlkokulu önünde 4 zabıta personeli hafta içi her gün trafik önlemini alıyor. Özellikle çocukların karşıya geçerken sıkıntı yaşamamaları için dikkatli olan ekipler, öğrenciler ile velilerin daha güvenli bir şekilde okula ulaşımlarını sağlıyor.