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Kocaeli Büyükşehir, üniversite öğrenci kulüpleriyle buluştu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir, üniversite öğrenci kulüpleriyle buluştu

24.12.2021 09:25
Kocaeli Büyükşehir, üniversite öğrenci kulüpleriyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin beklentilerine ve isteklerine cevap vermek, ileriye dönük yeni, özgün projeler oluşturmak, toplumda fikir üretiminin temeli olan gençlerle iletişim kurmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir, Kocaeli'deki iki üniversitenin öğrenci kulüpleriyle bir araya geldi

60 KULÜPTEN 150 ÖĞRENCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki 60 kulüpten 150 öğrencinin katılım sağladığı toplantı, Maide Restoran'da gerçekleştirildi. Şehirdeki iki üniversite bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleriyle Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı arasındaki işbirliği ile ortak düzenlenmesi planlanan eğitimler, yarışmalar, çalıştaylar ve gençlik buluşmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın gençlik alanındaki çalışmalarından bahsederek, "Buraya bu birikim ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak ve siz değerli gençlerle şehrimize katkı sağlamak için bir araya geldik. 'Neden buradayız?'Çünkü Büyükşehir Belediyemiz ve Tahir Başkanımız gençleri samimi olarak çok seviyor, bu minvalde çalışmalar yürütüyor. Kılavuz Gençlik Projesiyle kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin katılımını sağlayarak, halka ve sizlere dokunmayı hedefliyoruz. Sizin gelişiminiz ve sizinle beraber gelişmek hedefimiz. Böyle bir misyonumuz var. Ona yöneliyoruz ve zamanla siz de şahit olacaksınız ki, birlikte şehrimize ve birbirimizin gönüllerine daha çok dokunacağız. Bu kültürü yerleştirmek çok önemli bir amaç. Bu bir anahtar. Sadece çeşitli projeler yapmak değil. Sorunlara çözüm bulmak ve kardeşlik bağlarımızı daha güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu çalışmalarda siz gençlerin katılımı çok önemli" dedi.

"DÜŞÜNCELERİNİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Başkan Büyükakın'ın "Gençliğe Yatırım Yapan Geleceğe de Yatırım Yapar" ilkesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yıldırım, "Biz bunları planladık, bunlar yapılacak diye bir şey söz konusu değil. Beraber oluşturup, beraber karar vereceğiz ve istediklerinizin nitelikli olanlarını öncelik sıralamasına göre belirleyip, hep beraber uygulayacağız.Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yapmak istediklerinizi öncelik sıralamasına göre belirleyip, bunları uygulamak için buradayız" diye konuştu.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri böyle bir toplantıda bir araya geldikleri için başta Başkan Büyükakın'a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir, üniversite öğrenci kulüpleriyle buluştu

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir, üniversite öğrenci kulüpleriyle buluştu - Son Dakika


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