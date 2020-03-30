Kocaeli Büyükşehir ve İSU'de toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinde (İSU) çalışan 1165 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sade bir törenle imzalandı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) arasında başlayan TİS görüşmeleri, işçi ve iş veren tarafının anlaşmasıyla sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesinde 680 ve İSU'da 485 olmak üzere toplam 1165 çalışanı ilgilendiren ve 3 yıllık dönemi kapsayan sözleşmeyle ücretlere ilk yıl için yüzde 16, ikinci ve üçüncü yıl için ise enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Sosyal yardımların da aynı oranda artışı sağlandı.

Sözleşme 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, 1165 işçiyi kapsayan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 3 yıllık sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını ve güzel sonuçlar vermesini diledi.

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da koronavirüs salgını nedeniyle toplu iş sözleşmelerinin her aşamasının dondurulduğu bu günlerde, çalışanları ve kendilerini sevindiren anlaşma yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın verdiği sözü tutarak, öncelikle KHK kapsamında Belde AŞ'de çalışan 5 bin işçiye 630 lira zam yaptığını belirten Ersoy, "Bugün de kadrolu işçi arkadaşlarımıza böylesi hassas bir ortamda yüzde 16 zam yaparak emek dostu ve işçilerin hamisi olduğunu göstermiş oldu. Kendisine tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve Ersoy toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninin ardından Ersoy ve sendikanın işçi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına ellerinde "Evde Kal Kocaeli" pankartlarıyla destek verdi.