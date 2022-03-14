Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında

14.03.2022 18:22
Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin insani yardım için Ukrayna'na gönderdiği 'Mobil Yemek Tırı' bölgeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçmiş ve Antikkapı A.Ş. bünyesindeki 'Mobil Yemek Tırını' bölgeye göndermişti. Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret şehrinde konumlandırılan tır, AFAD gözetiminde yemek dağıtımına başladı.

SİRET ŞEHRİNDE KONUMLANDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türkiye harekete geçmiş, acil insani ihtiyaçların giderilmesi için AFAD Başkanlığı'nca toplanan yardımlar Ukrayna'ya ulaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Antikkapı bünyesinde bulunan 'Mobil Yemek Tırını' geçtiğimiz hafta bölgeye sevk etmişti.

YEMEK ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na teslim edilen yemek tırı Ukrayna-Romanya sınırındaki Siret şehrinde konumlandırıldı. AFAD görevlileri yemek tırında bölge halkı, mülteci ve görevli personel için yemek üretimine başladı. 'Mobil Afet Tırında' pişirilen yemekler AFAD ekipleri tarafından dağıtılıyor.

MOBİL AFET TIRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırı, Ukrayna'daki insanlara hizmet verecek. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araçta günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Ukrayna, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 19:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement