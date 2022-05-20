Kocaeli Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma

Kocaeli Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma
Son Güncelleme: 20.05.2022 16:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunuyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılanma çalışmaları yapıyor.

RANDEVU SİSTEMİ

Yetkililer kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden kediler için sokak hayvanı olduklarına dair yazı alınması ve kedilerin operasyon sonrası bakımları üstlenildiği takdirde randevu alınması gerektiğini bildirdiler. İlçe belediyelerden belge alan hayvanseverlere randevu verilmekte, belirtilen tarih ve saatte aynı ilçe içerisinde ortak bir alanda o ilçedeki hayvanseverlerin getirdiği kedileri kısırlaştırılmakta, aşı ve gerekli olduğunda tedavileri yapılarak tekrar sahiplerine teslim ediliyor.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Sokak kedilerini biz yavrulamamaları için veterinere götürdüğümüzde hayli para isteniyor diyen İbrahim Baş; 'Bunun altından çıkmamız mümkün değil. Böyle bir hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdiği için çok memnunum. Açıkçası Gebze'de bu hizmetin verildiğini bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bir tane kedi kısırlaştırıldı. 3-4 tane daha var' dedi. Mobil Kısırlaştırma hizmeti için Bayramoğlu'ndan gelen Mine Baştuğ ise; '5 tane sokak kedisini kısırlaştırmaya getirdim. Yedinci kez getirişim. Gerçekten çok memnunum. Personeline çok duyarlı hepsine çok teşekkür ediyorum' dedi.

STERİL ORTAMDA HİZMET

Öte yandan hizmeti vatandaşların ayağına götüren Mobil Kısırlaştırma Aracı'nda kediler ilk önce ön hazırlık denilen işleme tabi tutuluyor. Ardından steril edilen ameliyat aletleri ile beraber ameliyata başlanıyor. Kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve antibiyotik uygulaması da yapılıyor. Uygulamadan sonra kediler 7 gün steril bir alanda kontrol altında tutulması için vatandaşlar uyarılıyor. Mobil Kısırlaştırma Aracımız Sokak Kedilerine Yönelik olarak yerinde kısırlaştırma operasyonları gerçekleştirirken kısırlaştırma işlemi; genel anestezi altında ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kısırlaştırılan sokak hayvanlarının kulaklarına özel bir boya sürülmekte. Ayrıca sokak köpeklerini de küpe işaretleyici takılmaktadır. Bu işaret ile sokak hayvanının kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını göstermektedir. Sokak hayvanları kısırlaştırma işlemleri için 0 549 781 39 63 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: Bültenler

Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma - Son Dakika


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