Son Dakika Haberleri: Kocaeli caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdı
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Kocaeli caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdı

1 saat önce

Caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdıKocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin yaralanmasına neden olan 5 kişi yakalandı.

Caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin yaralanmasına neden olan 5 kişi yakalandı. 5 kişinin 60'a yakın suçtan sabıkalarının olduğu belirlenirken, pompalı tüfekle ateş açma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Dilovası Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Bilardo salonunun önünde bulunan 5 kişi otomobille gelen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. 5 kişi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKALANDILAR

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dün, Gebze Motorize Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonla K.A., M.Ç., Z.G. ve G.K. Gebze'de yakalandı. Kiraladıkları araçta 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirilirken, devam eden operasyonla F.D. de yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişi Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 kişinin 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' gibi 60'a yakın suçtan sabıkaları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Araçla cadde de ilerleyen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaşmaları kameralara yansıdı. Caddenin iki yanında bulunan silah sesleri ile kaçarak kendilerini korurken, araç ilerlerken bazı kişiler ise peşinden koştu.

Kocaeli caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdı

Dilovası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
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