Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu

01.12.2020 22:26

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu Bol kalan yol ve caddeler havadan görüntülendi Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerini sessizlik bürüdü.

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu

Bol kalan yol ve caddeler havadan görüntülendi

KOCAELİ - Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerini sessizlik bürüdü.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni tedbirler sonrasında, İçişleri Bakanlığı önlemlerinin detaylarını içeren genelgeyi 81 ile göndermişti. Genelgeyle belirlenen tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın başlaması ile Kocaeli'nin en işlek yol ve caddeleri boş kaldı. Çalışmasına izin verilen meslek gruplarına ve polisler ait araçlar dışında araç görünmeyen yol ve caddelere sessizlik hakim oldu. Boş kalan cadde ve yollar ise havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren kalabalık cadde ve yollarda polis ve bekçi ekipleri denetimlerini arttırdı. Ana yol ve kalabalık caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamada belirlenen ayrıcalıklı meslek guruplarının geçişlerini ise kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu

Kabine Toplantısı, Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu - Son Dakika


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