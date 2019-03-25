Son Dakika Haberleri: Kocaeli Çakmakla Oynayan Aras, Yangın Çıkardı

Kocaeli Çakmakla Oynayan Aras, Yangın Çıkardı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Aras K. (3), evin yatak odasında çakmakla oynarken, eşyaları tutuşturdu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Aras K. (3), evin yatak odasında çakmakla oynarken, eşyaları tutuşturdu. Alevleri fark eden Ebru K., oğlunu alıp, dışarı çıkarken, yangın da itfaiye ekibince söndürüldü. Gölcük'e bağlı Piyalepaşa Mahallesi 609. Sokak'taki evin yatak odasında, sabah saatlerinde, iddiaya göre, çakmakla oynayan Aras K., eşyaları tutuşturdu. Alevleri fark eden Ebru K., oğlunu da alarak, dışarı koştu. Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada fenalaşan Ebru K., bayıldı. Komşular, Ebru K.'ye müdahale ederken, itfaiye görevlileri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bazı itfaiyeciler, korktuğunu fark edip, Aras'ı eğlendirmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülürken, Ebru K.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası yatak odasında kullanılamaz hale gelen eşyalar, dışarı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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