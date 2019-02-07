Kocaeli Çaldığı Tır Dorsesini Hurdacıya Sattı

İzmit'te park halindeki TIR dorsesini çalıp kilo ile hurdacıya sattığı iddia edilen M.V.D. (42) ile dorseyi satın alan hurdacı C.Ö.(27), polisin operasyonu ile yakalandı.

İzmit'te park halindeki TIR dorsesini çalıp kilo ile hurdacıya sattığı iddia edilen M.V.D. (42) ile dorseyi satın alan hurdacı C.Ö.(27), polisin operasyonu ile yakalandı. Olay 4 Şubat günü Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. isimli TIR şoförü, TIR'ın dorsesini yol kenarına park etti. Ertesi gün çekici ile dorsenin bulunduğu sokağa geri gelen K.S., dorsenin park ettiği yerde olmadığını görünce polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, TIR dorsesinin M.V.D. tarafından çekici ile bağlanıp çalındığı ve Sakarya'nın Erenler ilçesinde hurdacılık yapan Ç.Ö.'ye kilo ile satıldığı tespit edildi. Polis, Ç.Ö.'nin, Erenler ilçesindeki hurda deposuna baskın düzenledi. M.V.D. ve Ç.Ö. gözaltına alınırken, çalınan dorse ele geçirildi. Gözaltına alınan M.V.D. ve Ç.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hurdacıda ele geçirilen dorse ise sahibine teslim edildi.

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