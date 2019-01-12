Son Dakika Haberleri: Kocaeli Çaldıkları Kamyonu Satmak İsterken Yakalandılar

Kocaeli Çaldıkları Kamyonu Satmak İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Çaldıkları kamyonu satmak isterken yakalandılarKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli Çaldıkları Kamyonu Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
Çaldıkları kamyonu satmak isterken yakalandılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

5 Ocak günü İstanbul Sultangazi'de çalınan kamyon, Kocaeli'de bulundu. Kartepe Sapanca Yolu Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kamyon hakkında plaka sorgulaması yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyona takılı plakanın başka bir otomobile kayıtlı olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, kamyonun yanında beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından kamyonun yanına gelen T.K.(33) ve S.A.(43) gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'den çalınan kamyonun üzerindeki plakaların 11 Ocak tarihinde İstanbul Esenyurt'taki bir otomobilden çalındığı ve kamyonun bu şekilde Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildiği belirlendi. T.K. ve S.A.'nın kamyonu satmak için sahte evrak düzenledikleri ve yakalandıkları sırada bir alıcı ile görüşmeye gittikleri öğrenildi. T.K.'nın evden ve otodan hırsızlık suçlarından 6 adet, S.A.'nın ise aynı suçlardan toplam 24 adet sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan T.K. ve S.A. adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

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