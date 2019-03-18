Kocaeli Çalınan Otomobilin Plakası Değiştirildi, Polisten Kaçamadı
2 saat önce
Çalınan otomobilin plakası değiştirildi, polisten kaçamadıİzmit'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilin plakasının ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi.
Çalınan otomobilin plakası değiştirildi, polisten kaçamadı İzmit
'te, TEM Otoyolu
'nda durdurulan otomobilin plakasının ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. İstanbul
'dan çalınan otomobili Adana
'ya götüren oto hırsızlığından 9 sabıkası bulunan A.Ç.(46) gözaltına alındı.
Olay dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kandıra
Gişeler mevkiinde meydana geldi. Polis
, Ankara
istikametine gitmekte olan otomobili durdurdu. Plakası ve ruhsatının sahte olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. A.Ç.'nin oto hırsızlığı suçundan 9 adet suç kaydı bulunduğu, otomobilin ise 21 Ocak günü İstanbul Bahçelievler
'den çalındığı belirlendi.
A.Ç.'nin ifadesinde otomobilin bir arkadaşına ait olduğunu ve emanet olarak aldığı otomobili Adana'ya götürmek üzere yola çıktığını iddia etti. A.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
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