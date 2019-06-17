Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Caminin kalıpları yandı
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KOCAELİ Caminin kalıpları yandı

34 dakika önce

Caminin kalıpları yandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı.

Caminin kalıpları yandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Bugün öğle saatlerinde, Gebze Arap Çeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Arap Çeşme Camii'nin kubbesinde bulunan ahşap kalıplar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İnşaatı 12 yıldır süren camide çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ Caminin kalıpları yandı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
İtfaiye, Gebze, Güncel
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