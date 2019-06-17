KOCAELİ Caminin kalıpları yandı
34 dakika önce
Caminin kalıpları yandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
Caminin kalıpları yandı
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı. İtfaiye
ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Bugün öğle saatlerinde, Gebze Arap Çeşme
Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Arap Çeşme Camii'nin kubbesinde bulunan ahşap kalıplar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İnşaatı 12 yıldır süren camide çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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