Son Dakika Haberleri: Kocaeli Camiye Giden Husumetlisini Vurdu

Kocaeli Camiye Giden Husumetlisini Vurdu

55 dakika önce

Camiye giden husumetlisini vurduDARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, K.R.(33) aralarında husumet olan M.B.'yi(50) camiye giderken kurşun yağmuruna tuttu.

Kocaeli Camiye Giden Husumetlisini Vurdu, System.String[]
Camiye giden husumetlisini vurdu

DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, K.R.(33) aralarında husumet olan M.B.'yi(50) camiye giderken kurşun yağmuruna tuttu. M.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, caminin önünde bulunan bir kişi de seken kurşunla yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Ayşe Hatunlar Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, K.R. aralarında husumet bulunan M.B.'yi camiye giderken görerek tabancasını çıkarıp kurşun yağmuruna tuttu. M.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, caminin önünde bulunan B.K. seken kurşunla yaralandı. K.R. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan M.B. ve B.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan K.R.'nin peşine düştü. K.R. olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Karaaslan Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan K.R. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan M.B. ve B.K. kaldırıldıkları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:57 Kaynak: DHA

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