Kocaeli-canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler - Son Dakika

Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler

İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Görüntülerden kimlikleri belirlenerek yakalanan şüpheliler, lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde 3 Şubat gecesi yaşanan olayda, A.B.?ye ait otomobilin 4 lastiği kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan A.B., aracının 4 lastiğinin kesik olduğunu görünce polise haber verdi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 3 kişiden birinin aracın lastiklerini kestiği görüldü.

M.K. (16), A.A. (19) ve T.Y. (19) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

Otomobil sahibin zararını karşılaşacaklarını belirten 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.