Son Dakika Haberleri: Kocaeli Çatısı Yanan Binadan Küçük Çocuğu Kurtardı

Kocaeli Çatısı Yanan Binadan Küçük Çocuğu Kurtardı

35 dakika önce

Çatısı yanan binadan küçük çocuğu kurtardıGÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çatıda elektrik kontağı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen küçük bir çocuk binadan çıkarıldı.

Çatısı yanan binadan küçük çocuğu kurtardı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çatıda elektrik kontağı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen küçük bir çocuk binadan çıkarıldı.

Öğleden sonra, Gölcük Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak'ta Ercüment Kayacı'ya ait olan 2 katlı binanın çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren bir itfaiyeci dumandan etkilenen küçük bir kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. 112 Acil ekibi ambulansta küçük çocuğa müdahalede bulundu. Çocuğun annesi ise kendisi dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:29 Kaynak: DHA

Gölcük, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa
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