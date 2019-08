KOCAELİ 'ÇAY HASTANESİ?, ADIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Muharrem Erdoğan ve damadı Onur Açık, açtıkları çay ocağına 'Çay Hastanesi' adını verdi. Kendilerini 'Çay profesörü' ve 'Çay doçenti' olarak tanımlayan ikili, kullandıkları bu esprili dille vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 40 yıldır çeşitli şehirlerde çay ocağı işletmeciliği yapan Muharrem Erdoğan. Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde damadı Onur Açık ile birlikle bir çay ocağı açmaya karar verdi. Açacakları çay ocağına uzun süre isim arayan ikili, 'Çay Hastası' deyimine atıfta bulunarak çay ocağının adını 'Çay Hastanesi' koymaya karar verdi. Kendilerine 'Çay profesörü' ve 'Çay doçenti' lakabı takan işletme sahipleri, önce çevresindeki esnafın sonra da ilçede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Karadenizli oldukları için çay yapma konusunda profesör olduklarını bu sebeple bu ismi koyduğunu ifade eden işletme sahibi Muharrem Erdoğan, Türk toplumunda birçok insanın kendisini çay hastası olarak nitelendirdiği için bu esprili dili tercih ettiklerini belirterek 'Uzun zamandır bir çay ocağı açmak istiyordum, baya bir süre ne isim koyacağımızı düşündük. Çevremizdeki bütün arkadaşlarımız çay tiryakisi yani çay hastası olduğu için biz de düşündük taşındık 'Çay Hastanesi' ismini koymaya karar verdik. Bu işin de profesörü biziz daha önceden de çay ocağı işletmiştik zaten. Zaten Karadenizli olduğumuz için bu işin profesörü biziz hem yapmasını hem satmasını iyi biliriz. Bu ismi koyduktan sonra çok olumlu tepkiler aldık, herkes koyduğumuz bu isimden memnun oldularö dedi.

'DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇENLER DURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORö

Çay ocağına koydukları bu isim nedeniyle yoldan geçen insanların durup fotoğraf çektirdiğini belirten işletme sahibi Onur Açık, 'Biliyorsunuz ki Türk toplumunda çay bizim ayrı bir kültürümüzdür. Nereye gidersek gidelim herkes çay içiyor. Biz de çay ocağı açmaya karar verince değişik bir şey bulalım dedik. Başı ağrıyan hastaneye gidiyor, dişi ağrıyan diş doktoruna gidiyor her şeyin bir doktoru bir tedavisi var. Biz de dedik ki bu kadar çay seven bir toplumda çay hastası olan bir toplumda 'Çay Hastanesi' diye değişik bir isim bulduk. İsim çok tuttu Karamürsel'de. Her geçen dükkanın önünde durup fotoğraf çekiliyor. Şu an Karamürsel'de çok ilginç bir hava oluştu bizim adımız nedeniyle. Espriyle çıktığımız bu yolda çayın uzmanı olduğumuz için kendimize profesör ve doçent dedik. Tamamen espri amacıyla yaptık gelen tepkilerden memnunuzö dedi.