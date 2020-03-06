Kocaeli cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika

Kocaeli cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı

6 saat önce

Cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldıİZMİT'te, Kenan Ersöz (78) iskeleden denize atladı.

Cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı

İZMİT'te, Kenan Ersöz (78) iskeleden denize atladı. Kıyıda mont ve çalan cep telefonunun sesini duyanlar polise haber verirken, yaşlı adamın cesedi denizden çıkarıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında, İzmit Marina'da meydana geldi. İskelede yere bırakılmış mont ve çalan bir cep telefonu sesini duyan vatandaşlar bir kişinin intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Deniz polisi zodyak botla kıyıda yaptığı aramada bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Kıyıya çıkartılan kişinin yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen yakınları ise fenalık geçirdi. Yaşamını yitiren Kenan Ersöz'ün cesedi otopsi için Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]