Kocaeli çevre mühendisleri odası kocaeli şubesi'nden yeni liman açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli çevre mühendisleri odası kocaeli şubesi'nden yeni liman açıklaması - Son Dakika

Kocaeli çevre mühendisleri odası kocaeli şubesi'nden yeni liman açıklaması

6 saat önce

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nden yeni liman açıklamasıÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, İzmit'te yapılması planlanan yeni limanla ilgili olarak, "İç deniz olan Marmara'nın en dar ucunda kalan İzmit Körfezi'nde bu kadar limanın varlığı ve yönetiminin...

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nden yeni liman açıklaması

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, İzmit'te yapılması planlanan yeni limanla ilgili olarak, "İç deniz olan Marmara'nın en dar ucunda kalan İzmit Körfezi'nde bu kadar limanın varlığı ve yönetiminin sağlıklı olması mümkün değildir. Tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp, kent ve insan için ne yapabileceklerini düşünmeleri gerekir" dedi.

İzmit Yenimahalle'deki sahil bandında, liman yapılması amacıyla geçen ocak ayında Kocaeli Valiliği'ne başvuruldu. Kimyasal ve petro-kimya ürünleri için gemi yanaşma platformu ile deniz üstü boru hattı yapılması amacıyla yapılan başvuruda, bin 350 DWT ve üzeri ağırlığındaki deniz araçlarının yanaşabileceği liman, iskele, rıhtım ve dolfenler yapılmasının planlandığı belirtildi. Kocaeli Valiliği de başvuruyla ilgili ÇED süreci başlattı.

Çevre Mühendisleri Odası bugün basın açıklaması yaptı. Yeni limanın Marmara Denizi'ne zarar vereceğini savunan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, "Deniz kıyı dolguları ve dip tarama faaliyetleri başta deniz canlıları olmak üzere, tüm ekosisteme zarar vermektedir. Bu tür inşaat işlemleri sonrasında oluşan habitat kaybı, oluşan bulanıklık ve kirlilikle beraber çıkan olumsuz tablo deniz canlılarını yok etmekle beraber, deniz kirliliğine de neden olmaktadır. İzmit Körfezi yarı kapalı bir sistem olup, deniz suyunun dolaşımı ve yenilenmesi körfezin jeomorfolojik yapısı ile yakından ilintilidir. Deniz kıyı inşaat işlemleri akıntı rejimini etkileyerek, körfez sularının kendini yenileme mekanizmasına olumsuz yönde etki edecektir. ÇED raporu incelendiğinde genel olarak limanların yoğun olduğu bölge olmasına rağmen istatistiki veriler içeriyor. Ancak olumsuz durumlarda izlenecek yollardan bahsedilmiyor" dedi.

Tehlikelere dikkat çeken Başkan Tilki, şöyle konuştu:

"Kıyı şeridinin doğal yapısının bozulması, canlı popülasyonundaki azalma, dip yaşamına olumsuz etkilerin yanı sıra rekreasyon alanlarının şehirlerde yetersiz olması ve sızıntı, çevre kazaları gibi liman güvenliği yönetiminin sürdürülebilirliği, acil müdahale planlarının kağıt üzerinde kalması gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bir iç deniz olan Marmara'nın en ucunda kalan İzmit Körfezi'nde bu kadar limanın varlığı ve yönetiminin sağlıklı olması mümkün değildir. Tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp, kent ve insan için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerekir."

Kocaeli çevre mühendisleri odası kocaeli şubesi'nden yeni liman açıklaması

Kocaeli, Marmara, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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