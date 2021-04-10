KOCAELİ CEZA KESİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE BAYILDI - Son Dakika

İZMİT'te polisin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimde durdurulan otomobilde bulunan 7 kişiden 5 kişiye ceza kesildi. N.G. isimli kadın ceza yazılınca baygınlık geçirdi.

İzmit'te polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. D-100 Karayolu Ankara yönü Serdar Mahallesi mevkiinde kurulan uygulama noktasından geçen her aracı durduran polis ekipleri, 39 NU 246 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 7 kişinin gerekli kontrollerini yapan ekipler, 7 kişiden sadece 2'sinin geçerli mazeretleri olduğunu belirledi. Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı.

Polis ekipleri tutanağı hazırladığı sırada aracın sürücüsü olan H.G., ekiplere zorluk çıkardı. Üzerinde kimlik bulunmadığı anlaşılan H.G. kısa sürede yatıştırılırken, kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadın yakınları tarafından kendine getirilerek tekrar araca bindirildi. Polis ekipleri, 5 kişi hakkında gerekli işlemleri uyguladıktan sonra vatandaşlar bölgeden ayrıldı.