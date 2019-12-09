Son Dakika Haberleri: Kocaeli cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Kocaeli cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

6 saat önce

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandıİZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karışan K.B.(30) saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karışan K.B.(30) saklandığı evde yakalandı.

Kandıra'da bulunan açık cezaevinden 2018 yılında firar eden ve sonrasında Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali ve parada sahtecilik gibi suçlara karışan K.B.'nin İzmit'te saklandığı öğrenildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 dosyadan arama kararı bulunan şüphelinin akraba ve yakın arkadaşlarını takibe aldı.

Belirlenen kişileri bir süre takip eden ekipler, K.B.'nin saklandığı yeri tespit etti. Bunun üzerine İzmit Alikahya'da bulunan binaya operasyon düzenleyen ekipler, K.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.B., adliye binasına getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinizi seviyorum arkadaşlar" dedi. K.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor
İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]