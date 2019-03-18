Kocaeli Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti
12 dakika önce
Kocaeli'de tutuklu bulunduğu yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra cezaevinden firar eden K.E.(23) polisin takibi sonucu yakalandı.
Kocaeli
'de tutuklu bulunduğu yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra cezaevinden firar eden K.E.(23) polisin takibi sonucu yakalandı. Kandıra
Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan K.E. cezaevinde tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı(28) kesici aletle yüzünü yaralayıp firar etti. M.A. Kocaeli Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit Fatih Mahallesi
'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:54 Kaynak: DHA
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