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Kocaeli cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

6 saat önce

Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Burhan B., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Mehmet E.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Burhan B., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Mehmet E.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Burhan B., bir süre önce tahliye oldu. Burhan B., akşam saatlerinde duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Mehmet E.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Mehmet E. ile karşılaşan Burhan B., iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Mehmet E.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Burhan B., tabancasıyla ateşledi. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mehmet E., kanlar içinde yere yığıldı. Burhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet E.'yi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Olayın ardından polis ekiplerince Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

İhsaniye, Çiftlik, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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