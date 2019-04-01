Son Dakika Haberleri: Kocaeli CHP'liler İzmit Belediyesi'ni Kazanmalarını Kutladı

Kocaeli CHP'liler İzmit Belediyesi'ni Kazanmalarını Kutladı

11 dakika önce

CHP'liler İzmit Belediyesi'ni kazanmalarını kutladıİZMİT Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.

CHP'liler İzmit Belediyesi'ni kazanmalarını kutladı

İZMİT Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile kutlama yaptı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı önündeki Hürriyet Caddesi üzerinde oluşturulan alanda toplanan partililer meşaleler yaktı. Saat 00.00 sıralarında alana gelen Hürriyet, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Boynuna Kocaelispor atkısı takarak partililere hitap eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu hepimizin başarısı, bu tek başına olan bir şey değil. Bu hepimizin gönül gönüle, yürek yüreğe beraberliğimizin, dayanışmamızın başarısı. Bu İzmit sevdamızın başarısı, bu birliğimizin başarısı bu hepimizin başarısı. Biz İzmit'i seviyoruz, İzmit de bizi seviyor. İzmit bizi sevdiğini sandıklarda gösterdi işte. Demiştik ki rahmetli Leyla Atakan'dan sonra bu kente her halükarda bir kadın eli değecek ve o kadın ben olacağım demiştim ve onu başardık. Biz bu kentte herkesin başkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız, herkesi seveceğiz, ayırmayacağız, kayırmayacağız. Biz bu kenti örnek bir anlayışla yöneteceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, insanı insan olarak seveceğiz ve bu kenti marka kent yapacağız, birlikte yöneteceğiz." dedi.

Hürriyet, konuşmasının ardından alandan ayrılırken partililerin kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:28 Kaynak: DHA

Hürriyet, İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit, Güncel
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