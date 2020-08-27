KOCAELİ CİMER'den istediği bisiklet kapısına geldi - Son Dakika

CİMER'den istediği bisiklet kapısına geldi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kuzeniyle girdiği iddia sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) mesaj yazarak bisiklet için talepte bulunan Cem Bartu Özbey, bir hafta sonra kapısına gelen bisikleti görünce önce şaşırdı, sonra da sevindi. Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey kuzeniyle 'CİMER'den bisiklet istersem gönderirler? diyerek iddiaya girdi. Cem Bartu Özbey, okula gitmek için ihtiyaç duyduğu bisiklet için CİMER'e mesaj atarak bisiklet istedi. Cem Bartu Özbey'in talebini gören Cumhurbaşkanlığı, konuyu Gebze Belediyesi'ne ileterek gencin isteğinin karşılanmasını talep etti. Cem Bartu Özbey'e ulaşan belediye ekipleri, bisikleti evine kadar götürerek kendisine teslim etti.

Bisikleti karşısında görünce çok şaşırdığını ve ardından mutlu olduğunu söyleyen Cem Bartu, Okula gitmek için bisiklete ihtiyacım vardı. 'CİMER'den bisiklet istesem gönderirler mi' diye kuzenime sordum. Sonra iddiaya girdik. CİMER'e ihtiyacım olduğu şeklinde mesaj attım. Daha sonra belediye ekipleri bisikleti getirince çok şaşırdım ve mutlu oldum. Cumhurbaşkanımıza ve Gebze Belediyesine çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum ? dedi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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-Bisikletine kavuşan Cem Bartu Özbey

-Cem Bartu ile röp

-Bisikletiyle birlikte detaylar

Haber-Kamera-Haluk TURGUTGEBZE(Kocaeli)(DHA)