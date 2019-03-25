Kocaeli Çocuklar 'Ormanya'da Hayvanlarla Buluşuyor

Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde çocuklar hem hayvanların dünyasını öğreniyor, hem de eğleniyor.

Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyor



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde çocuklar hem hayvanların dünyasını öğreniyor, hem de eğleniyor.



Yaklaşık 80 türde 830 hayvanın yaşadığı Ormanya'da çocuklara özel olarak bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. Birçok aktivitenin yer aldığı Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde çocuklar hayvanlar ile vakit geçirerek onları tanırken, aileler de dinlenme imkanı buluyor. Koyun, keçi, midilli, zebra, lemur, kaz, tavuk, ördek gibi hayvanları ziyaret eden çocuklar, aynı zamanda oyun alanları sayesinde yeşilin ve toprağın keyfini çıkarıyor. Hayvanların yaşadıkları doğal ortamlarına benzer koşullarda oluşturulan hayvanat bahçesinde, hayvanların beslenme, sosyal zenginleştirme, çoğalma, hastalık ve tedavileri konularında üniteler de bulunuyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda, hayvanat bahçesinin yanı sıra yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor. Geyik, karaca, yılkı atı, dağ ceylanı gibi türlerin özgürce yaşadığı parkta, bu hayvanların bakımı ve çoğalması sağlanıyor.



Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu Önder Alioğlu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bir çocuk hayvanat bahçemiz ve serbest yaban alanı bölümümüz var. Bu yaban alanı ve hayvanat bahçesi toplamında yaklaşık 80 türde 830 tane hayvanımız bu alanda yaşıyor. Bu hayvanlarımızın ve dışarıdan gelen yaban hayvanlarının tedavisinde kullandığımız bir hayvan hastanemiz bulunuyor. Vahşi Yaşam Alanı Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarımız da bu alanda devam ediyor. Yaban alanı dediğimiz bölümümüzde geyikler, kızıl geyikler, ala geyikler, karacalar, Şanlıurfa dağ ceylanları ve dağ keçilerinin bulunduğu bir bölümümüz var. Bunları ufak ufak koloniler halinde oluşturduk. Buradaki temel prensip ve amacımız, yok olmaya yüz tutmuş veya sayısı azalmış hayvanları tekrar doğaya geri kazandırmak. Asıl amacımız bu. Samanlı Dağları'nda aynı şekilde aşılama projelerimiz, yani hayvanları tekrar doğaya ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor dedi.



Park içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nden de bahseden Alioğlu, Çocukların hayvanları daha yakından tanıyabilecekleri bir konsept geliştirdik. Bunu Türkiye'de ilk kez uyguluyoruz. Bu konsept çerçevesinde buraya gelen bir çocuk hayvanlar hakkında bilgi alabiliyor ve onlarla temas kurabiliyor. Bu konseptte geliştirdiğimiz bir çalışmamız. Bir hafta sonu 60-70 bin civarında ziyaretçimiz oluyor. 1 yıl içerisinde 2 milyona yakın ziyaretçimiz buraya geldi. Özellikle Pazar günleri çok yoğun bir şekilde geçiyor şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Mehmet Özhaseki, Can Pazarı Yaşanan Olayı Bu Sözlerle Yorumladı: Ufak Tefek Arızalar Olur

Kuşburnu Suyu Fabrikası, 8 Yıl Sonra Üretime Başladı

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar