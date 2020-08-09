KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti - Son Dakika

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti. Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastanede kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 22:41

Kaynak: DHA

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