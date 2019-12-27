Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı - Son Dakika

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Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı
6 saat önce
KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini kullandı
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