Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı - Son Dakika

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı

6 saat önce

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini kullandı.

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini kullandı

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin yerli otomobilini kullandı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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