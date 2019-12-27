Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Son Dakika

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı

6 saat önce

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı (FOTO)

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı (FOTO)

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:30 Kaynak: DHA
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