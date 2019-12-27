Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-2 - Son Dakika

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Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-2
6 saat önce
KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-2
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