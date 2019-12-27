Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Son Dakika

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2

6 saat önce

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı -Foto -2.

KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı -Foto -2

Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
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