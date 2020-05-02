KOCAELİ Darıca'da havuzun altı spor salonuna dönüştürüldü - Son Dakika

Darıca'da havuzun altı spor salonuna dönüştürüldü

KOCAELİ Darıca Belediyesi, Deniz Yıldızları Lisesi'ne ait havuzun alt katında bulunan 600 metrekarelik alanı fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı spor salonuna dönüştürdü.

Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Deniz Yıldızları Lisesi'ne ait yüzme havuzunun alt katındaki atıl vaziyetteki 600 metrekarelik alanı kısa sürede fitness ve dövüş sporlarının yapılabileceği spor salonuna dönüştürdü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Belediye Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte spor salonunda incelemelerde bulunarak, 'Burada Darıca'mızın yarınlarını teşkil edecek olan gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir spor salonu yaptık. Bokstan, karateye, muay thai'ye kadar her türlü branşın olacağı, özellikle gençlere yönelik bir çalışma başlattık.' dedi.

Spor salonunun üst katında yer alan yüzme havuzunun bulunduğu yere sauna ve buhar odası da yaparak burayı bir spor kompleksine dönüştüreceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, 'İnşallah şu Covid-19 virüs illetinden de kurtulduğumuz zaman ümit ediyoruz ki Darıcalı hemşerilerimiz burada çok güzel vakit geçireceği mükemmel bir sosyal tesis inşa etmiş olacağız.' diye konuştu.