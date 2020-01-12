Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika

Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

1 saat önce

Darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangınKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı.

Darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Emniyet müdürlüğü boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı dumanlar sarması üzerine bina boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.

Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
02:58 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
02:57 Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Son Dakika
02:47 Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 03:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]