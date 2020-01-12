Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika

Darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Emniyet müdürlüğü boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı dumanlar sarması üzerine bina boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.