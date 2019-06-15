Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2
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KOCAELİ Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2

3 saat önce

Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2(Tür: Yurt)

Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2
(Tür: Yurt)
KOCAELİ Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
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