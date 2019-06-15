KOCAELİ Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2
3 saat önce
Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Darıcada sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı-2
(Tür: Yurt)
Yargıtay: Maaş alan anneye yardım nafakası verilmez
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti!
Kocaeli'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti