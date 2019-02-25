Son Dakika Haberleri: Kocaeli Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

33 dakika önce

Kocaeli Dayının yeğenlerini vurma anı güvenlik kamerasında (2-VURULMA ANLARI KAMERADA)(Tür: Yurt)

Kocaeli Dayının yeğenlerini vurma anı güvenlik kamerasında (2-VURULMA ANLARI KAMERADA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]