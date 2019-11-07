Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı

Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sanal para ile yüksek kazanç vaat ederek yaklaşık 1,5 milyon Dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sanal para ile yüksek kazanç vaat ederek yaklaşık 1,5 milyon Dolar dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, ilde sanal para üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine inceleme başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonrasında sanal para Bitcoin ile yüksek kar vaat eden şahısların kar elde etmek amacıyla yaklaşık 1 milyon 530 bin 272,50 Dolar para topladığı kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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