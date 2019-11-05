Kocaeli'de 1 ayda 131 hırsız şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de son 1 ay içerisinde hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 131 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 'hırsızlık' suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ekim ayında 74 farklı adrese Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 'hırsızlık' suçlarından aranan 5'i yabancı uyruklu, 13'ü çocuk toplam 131 kişi yakalanarak gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet mermi ele geçirildi. - KOCAELİ